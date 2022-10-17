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    О новых автодорожных проектах сообщили в МИИР РК

    17 Октября 2022, 11:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В процессе проектирования в автодорожной отрасли находятся три новых проекта. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам министра, это такие проекты как: «Атырау-Уральск» с юго-западным обходом города Уральска - 521 км (13 участков), «Жезказган-Караганда» - 513 км (12 участков); «Актобе-Улгайсын» - 262 км (7 участков).

    «Завершение проектных работ планируется в 2024 году с последующим началом строительно-монтажных работ», - уточнил Каирбек Ускенбаев.

    Министр также добавил, что согласно национальному стандарту объекты придорожного сервиса должны располагаться вдоль дороги в зависимости от категории сервиса.

    Каждые 50 км размещаются объекты, относящиеся к категории Д (АЗС, СГУ, пункт розничной торговли), через каждые 250 км – объекты категории А (объект, предусматривающий весь спектр услуг).

    Ранее сообщалось, что на сегодня в нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети, 80% дорог местной сети.


    Кадр из видео

    Автор:

    Серик Сабеков

    Строительство Дороги МИИР РК
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