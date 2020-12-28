О новшествах в антикоррупционном законодательстве рассказали сотрудникам СЭР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня первым заместителем председателя Агентства О.Бектеновым проведено разъяснительное мероприятие по новеллам в антикоррупционном законодательстве для сотрудников Комитета по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

В данном мероприятии приняли участие личный состав Комитета, а также территориальных подразделений посредством видеоконференцсвязи.

В ходе совещания О. Бектенов подчеркнул: «Сотрудники правоохранительных органов и судьи призваны быть гарантами законности, правопорядка и вполне закономерно, что за совершение ими коррупционных преступлений должно быть более строгое наказание».

С учетом этого санкции и правовые последствия за совершение ряда коррупционных преступлений (ст.ст. 361, 364, 365, 366, 369 и 370 УК) сотрудниками правоохранительных усилены на порядок.

С принятием новых поправок в Уголовный кодекс теперь получение сотрудником правоохранительного органа или судьей взятки (менее 50 МРП) будет считаться тяжким коррупционным преступлением и наказываться до 6 лет лишения свободы, воспрепятствование предпринимательской деятельности до 5 лет лишения свободы вместо двух, а за незаконное участие в такой деятельности до двух лет вместо одного. Совершение же таких деяний руководством правоохранительных органов и судьями влечет еще более строгое наказание до 8 и до 5 лет, соответственно.

Также отмечено об отмене условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, а также запрет для госслужащих на владение счетами в иностранных банках.