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    О новой системе добровольного страхования в АПК рассказал Сапархан Омаров

    11 Июня 2021, 12:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал о новой системе добровольного страхования в сфере АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2020 года в республике вступила в действие новая система добровольного страхования в АПК. В новой системе предусмотрена господдержка в виде субсидирования страховых премий в размере 50%», - сказал Сапархан Омаров во время Правительственного часа в Сенате.

    По его словам, в систему привлечены международные перестраховочные компании, которые обеспечивают гарантированность выплат при наступлении страховых случаев. Все процессы страхования полностью автоматизированы.

    «Утверждены страховые продукты в области растениеводства и впервые в животноводстве – страхование КРС. Так, по итогам весенне-полевых и уборочных работ 2020 года застраховано 115 тыс. га посевов зерновых и масличных культур в шести зерносеющих регионах. В результате страховых случаев выплачено 518,2 млн. тенге», - отметил министр.

    В животноводстве было застраховано 2 117 голов КРС. Страховых случаев не зарегистрировано.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Минсельхоз Сельское хозяйство
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