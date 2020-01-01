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    О новом стратегическом вооружении КНДР предупредил Ким Чен Ын

    1 Января 2020, 19:10

    ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ – Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил о том, что КНДР скоро представит новое стратегическое вооружение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Такое заявление Ким Чен Ын сделал на 5-ом пленуме ЦК ТПК 7-го созыва, прошедшем с 28 по 31 декабря в Пхеньяне.

    Отметим, что пуски ракет КНДР были приостановлены по итогам переговоров с США. Однако проводимые на Корейском полуострове военные учения и введенные против КНДР санкции США вынуждают Северную Корею и дальше укреплять военную силу, для чего будет «непрерывно и неустанно проводиться необходимая и первоочередная разработка стратегического вооружения», заявил северокорейский лидер.

    «В этих условиях у нас больше нет оснований выполнять договоренности в одностороннем порядке, договоренности, у которых нет второй стороны, это портит наши усилия по достижению мирового ядерного разоружения и нераспространения (ядерного оружия – прим. ред.)», - отметил Ким Чен Ын.

    Он заверил, что скоро мир увидит своими глазами новое стратегическое вооружение, которым будет обладать КНДР.

    В свою очередь, как пишет BBC, госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что КНДР выберет мир, а не войну.

    «Если председатель Ким отверг обещания, которые он давал президенту Трампу, то это очень печально», - сказал Помпео в интервью Си-би-эс.

    «Он дал эти обещания в обмен на согласие президента Трампа не проводить масштабные военные учения. Мы придерживались наших обещаний. Мы продолжаем надеяться, что и он будет придерживаться своих», - добавил госсекретарь.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    Корея
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