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    О новом порядке урегулировании проблемной задолженности рассказали в Правительстве

    13 Декабря 2021, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о новом порядке урегулировании проблемной задолженности казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях предоставления гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, возможности восстановить платежеспособность и продолжить исполнение своих обязательств по займам 24 мая текущего года приняты законодательные поправки и с 1 октября 2021 года введен единый и обязательный для банков и микрофинансовых организаций (далее – МФО) порядок урегулирования проблемной задолженности граждан по кредитам», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    Теперь банки и МФО с момента наступления просрочки по займу на основании заявления заемщика - физического лица обязаны начать работу с проблемной задолженностью должника путем проведения индивидуального анализа финансового положения и социального статуса заемщика и выработать меры реструктуризации.

    Для реструктуризации займа законодательно установлены следующие виды урегулирования просроченной задолженности:

    1) изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения;

    2) изменение валюты займа на национальную;

    3) отсрочка платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;

    4) изменение метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

    5) изменение срока займа;

    6) прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмена неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием займа.

    В случаях отказа банка или МФО в рассмотрении заявления или недостижения согласия по условиям реструктуризации займа, заемщик вправе обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с одновременным уведомлением кредитора.

    «Как мера защиты ипотечных заемщиков в период рассмотрения агентством обращения заемщика кредитор не вправе начинать процедуру взыскания заложенного имущества должников, относящихся к социально уязвимым слоям населения (далее – СУСН)», - заключил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Экономика Общество
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