О новом порядке получения свидетельства о рождении рассказал глава Минюста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции РК Марат Бекетаев рассказал о работе по упрощению порядка регистрации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере оказания государственных услуг приняты меры по значительному упрощению порядка регистрации, сокращению срока и перечня документов, а также перевода ряда госуслуг в электронный формат», - сказал Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением.

Глава Минюста добавил, что для удобства граждан введен экстерриториальный принцип всех видов регистрации актов гражданского состояния.

«Теперь при необходимости получения какого-либо свидетельства вне зависимости от того в каком регионе родился человек, прописан или проживает, он может получить документ в любом регистрирующем органе по желанию», - пояснил Марат Бекетаев.

Кроме того, по словам министра, исключена необходимость предоставления гражданами документов, которые регистрирующий орган может получить из информационных систем государственных органов, такие как решение суда, медицинское свидетельство, сведения о зарегистрированных актовых записях в РК.

В связи с автоматизацией государственных услуг исключены некоторые виды регистрации актов гражданского состояния.

Вместо двух свидетельств: свидетельства об усыновлении или об установлении отцовства и рождении, регистрирующим органом выдается только одно свидетельство о рождении ребенка, которое содержит персональные данные ребенка и данные о его родителях.