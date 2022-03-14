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    О НЕКОТОРЫХ ПОДРОБНОСТЯХ ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЙ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РК

    14 Марта 2022, 11:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О некоторых подробностях январских событий рассказал генеральный прокурор РК Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К примеру, 5 января в Алматы нападавшие на пожарной машине и грузовике проломили забор и ворвались в Резиденцию Президента. Они были вооружены. В этом же городе, на углу улиц Байтурсынова и Толе би, на захваченном бензовозе сначала протаранили спецавтомобиль полиции, а затем направили его на полицейское оцепление», - сообщил Берик Асылов.

    Генпрокурор добавил, что в Кызылорде захватили «Камаз» и на нем целенаправленно совершили наезд на военнослужащих Нацгвардии, один погиб на месте.

    Ранее Берик Асылов заявил, что силовики до конца пытались сдержать насилие и до последнего не применяли боевое оружие.

    «Сдержать такую агрессию силовики не могли из-за многократного перевеса нападавших. Вы видели кадры, когда полицейских и солдат, которым по 18-20 лет жестоко избивали, издевались над ними», - сказал Берик Асылов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Происшествия Генпрокуратура Мажилис ЧП-2022 Алматинская трагедия
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