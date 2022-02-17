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    О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане

    17 Февраля 2022, 16:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские банки будут сообщать комитету госдоходов о переводах физлиц, которые имеют признаки получения дохода от предпринимательской деятельности. Соответствующий документ находится на сайте «Открытые НПА» на публичном обсуждении, которое продлится до 2 марта 2022 года, передает МИА «Казинформ».

    Приказ Минфина РК вступит в силу в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

    В проекте приказа говорится о критериях операций, которые имеют признаки предпринимательской деятельности. Предлагается отнести к таким операциям получение одним физлицом на его карту переводов от 100 и более человек в течение трех месяцев.

    Банки и организации, осуществляющие денежные переводы, предоставят в комитет госдоходов такие сведения по казахстанцам, не являющимися ИП. После этого решения будут приниматься КГД.

    В ноябре 2021 года сенат принял поправки в Налоговый кодекс, которые регулируют мобильные переводы. Цель поправок – вывести из тени доходы, которые получают казахстанские предприниматели через мобильные переводы при оплате товаров и услуг. Были введены понятие «мобильные платежи» и обязанность для ИП и юридических лиц принимать плату за товары или услуги на специально предназначенные для предпринимательской деятельности счета.

    Ранее сообщалось о поправках в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Изменения в Налоговый кодекс направлены на повышение эффективности налогового администрирования, на сокращение теневой экономики и поддержку добросовестного бизнеса.

    Закон был разработан совместно с Национальной палатой «Атамекен», Ассоциацией финансистов Казахстана и банками второго уровня. Он позволит разделить мобильные платежи в предпринимательских целях от частных переводов физических лиц. В Минфине отметили, что частные переводы физических лиц облагаться налогами не будут. В законодательстве разделены понятия «мобильный перевод» и «мобильный платеж». Последний осуществляется в оплату товаров и услуг. Это приведет к корректному отражению доходов предпринимателей в налоговых декларациях.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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