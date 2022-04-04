О неэффективной работе акиматов по идентификации скота заявил Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о существующих проблемах в процессе идентификации скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одной важной проблемой стала неэффективная работа МИО по идентификации и проведению плановых вакцинаций. Это связано с высокой зависимостью акиматов от работы министерства по закупу и поставке ветеринарных препаратов, бирок для проведения идентификации животных и систем забора проб крови», - сказал Ербол Карашукеев на Правительственном часе в Мажилисе.

По его словам, длительность конкурсных процедур по их закупу, а также бюрократия при передаче их акиматам приводит к срыву сроков проведения идентификации и плановых ветеринарно-профилактических мероприятий, что обусловливает снижение ответственности.

«По состоянию на 1 апреля 2022 года в базе данных идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ) зарегистрировано 33,3 млн голов, из них: КРС - 8,3 млн, МРС - 20,6 млн, лошадей - 3,4 млн, свиней - 649 тысяч и верблюдов - 250 тысяч голов. Однако из-за несвоевременной поставки бирок в регионы регистрация нарождающегося молодняка в ИСЖ не осуществлялась в 2020 году, в связи с чем министерство было вынуждено провести их регистрацию путем запуска зеленого коридора. В результате чего, в период с марта по май 2021 года было зарегистрировано дополнительно 1,1 млн голов», - заключил министр.

Ранее министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев предложил ввести единого дистрибьютора для повышения эффективности госзакупок ветеринарной службы.