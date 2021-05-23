Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    О научных исследованиях по проблемам инвалидности рассказал Ералы Тугжанов

    23 Мая 2021, 14:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил о предпринимаемых Правительством мерах касательно разработки научных исследований по проблемам инвалидности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках грантового финансирования научных исследований на 2018-2020 годы по проблемам инвалидности, в том числе о воздействии различных факторов (окружающая среда, инфраструктура, социальная сфера, медицина, меры государственной поддержки и т.д.) было реализовано пять проектов на общую сумму 121 млн. тенге», - рассказал Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в 2021 году начата реализация четырех проектов на общую сумму 151 млн. тенге на 2021-2023 годы: «Модели и методы инклюзивной интеллектуальной системы поддержки людей с ограниченными возможностями», «Меры поддержки пожилого и стареющего населения в пост COVID-19 в рамках социально-общественной политики: качество жизни и вопросы занятости», «Система поддержки домохозяйств с детьми-инвалидами: концептуальные основы, эффективные практики, механизмы развития в Казахстане».

    «Национальным научным советом по приоритетному направлению «Исследования в области социальных и гуманитарных наук» актуализированы специализированные научные направления по грантовому и программно-целевому финансированию на 2022-2024 годы, в том числе включено специализированное направление по актуальным проблемам социальной модернизации, в рамках которого будут реализованы научные исследования по поднимаемым вопросам», - отметил Е. Тугжанов.

    Также Министерством образования и науки начата работа по формированию пула научных сотрудников, специализирующихся на проблемных вопросах инвалидности. Работа в данных направлениях продолжается и находится на постоянном контроле Правительства.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Наука Социальная поддержка Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Coursera переведет еще 600 курсов на казахский язык
    Утвердить нормы базового финансирования научной деятельности намерены в Казахстане
    Сенаторы посещают соцобъекты для изучения проблем людей с инвалидностью
    Готовиться к новым возможным эпидемиям будет Казахстан
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали