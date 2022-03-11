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    О нарушениях гарантии адвокатской деятельности рассказала эксперт

    11 Марта 2022, 14:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О существующих в Казахстане нарушениях гарантии адвокатской деятельности рассказала член президиума Республиканской коллегии адвокатов, адвокат коллегии города Нур-Султана Асель Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тема взаимодействия адвокатов с уголовно-исполнительной системой поднимается регулярно, периодически вопросы, волнующие адвокатов решаются, но краткосрочно. Потом все возвращается на исходную позицию. Складывается ощущение, что либо на территории саботируют решение и договоренности, либо сам КУИС провально подходит к решению проблем и не собирается ничего менять. Утверждаю, потому что указанными вопросами занимаюсь с 2016 года и на протяжении 5 лет у адвокатов одна и та же риторика. Однако каких-либо качественных наработок со стороны КУИС и МВД нет», - сказала Асель Токаева, выступая на круглом столе по обсуждению актуальных вопросов адвокатской деятельности и путей их решения.

    Вместе с тем, спикер указала на конкретные проблемные вопросы.

    «Какие это проблемы? Например, с материально-технической базой – отсутствие фронт-офисов во всех регионах, кроме Алматы и Нур-Султана. Условия для ожидания защитников. Другие не связаны с материальными затратами, а позицией начальства учреждений и их взаимодействие с региональными коллегиями. В том числе сюда сводятся условия меморандума, заключенного в 2017 году. Сюда относится досмотр адвокатского досье, с нас снимают часы, цепочки, а сотрудники учреждения предполагают, что указанные личные вещи адвоката могут быть переданы следственно-арестованному, что само по себе является отношением, умаляющим достоинство и авторитета адвокатов», - рассказала Асель Токаева.

    Она также отметила отсутствие единого подхода пропускной системы адвокатов к своему подзащитному.

    «Непродуманный и неэффективный подход руководства учреждений искусственным образом формируют очереди из адвокатов и защитников, которые в последующем вызывают возмущения и скандалы. Люди вынуждены приходить в 6 утра, чтобы занимать очереди. В некоторых учреждениях женщин просматривают мужчины. Это не только вредное излучение для организма, но и унизительная процедура. В ходе общения звук идет через колонки, администрация не предоставляет наушники. В целом система отождествляет нас адвокатов с нашими подзащитными, и адвокат вынужден проходить настоящий квест, чтобы поработать со своим клиентом в условиях СИЗО. Эти проблемы свидетельствуют о нарушении гарантии адвокатской деятельности и предусмотрены нашим профильным законом, которые напрямую влияют на конституционные права граждан», - подчеркнула Асель Токаева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Права человека Судебный процесс Общество
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