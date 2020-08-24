О наиболее востребованных специальностях рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате города Алматы рассказали о мерах по трудоустройству населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно трудоустройства на постоянные рабочие места. С начала года трудоустроено более 23 тысяч человек. Город Алматы, так же как и Нур-Султан, лидирует по числу вакансий. На сегодня в электронной бирже труда опубликовано более 15 тысяч вакансий», - сказал на брифинге заместитель руководителя управления социального благосостояния Алматы Данияр Алкебайулы.

Анализ поступающих вакансий показывает, что на сегодня наиболее востребован рабочий персонал (это слесарь, сварщик, формовщик железобетонных конструкций, электрик, водители, грузчики, дворники, газосварщик), работники сферы услуг, медработники.

В рамках Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» осуществляется направление безработных на временные рабочие места. В Алматы участникам общественных работ выплачивается заработная плата в размере двух минимальных заработных плат - 85 тысяч тенге в месяц. На сегодня в них участвуют 12 тысяч человек, всего планируется направить 15 тысяч.

«Мы готовы направить на эти виды работ всех, кто изъявит желание. И это не только уборка общественных мест, но и такая работа, как помощь пожилым, инвалидам. Большой популярностью среди незанятого населения и работодателей пользуются социальные рабочие места, с начала года работает 1101 человек. При этом государством субсидируется минимальная заработная плата (42 500 тенге), а работодатель со своей стороны устанавливает доплату, ее размер достигает 70-90 тысяч тенге. Для инвалидов, работающих в неправительственных организациях, решением акимата установлена заработная плат 1,5 минимальных заработных платы (63 750 тенге), куда трудоустроено 516 человек из числа лиц с ограниченными возможностями», -сказал Данияр Алкебайулы.

Всего на краткосрочное профессиональное обучение через Центр занятости направлено 722 человека.

Лицам, планирующим реализовать собственный стартовый бизнес, на безвозмездной основе предоставляются государственные гранты до 200 МРП (555,6 тысячи тенге). В этом году выделены средства для 1705 человек, на сегодня выдано 1306 грантов.

Кроме программы «Еңбек», в городе реализуется Дорожная карта занятости, реализация проектов которой направлена на улучшение социальной, культурной сфер, инженерно-транспортной инфраструктуры через создание рабочих мест. В Алматы планируется создать 26 тысяч рабочих мест, половина граждан будет направлена через Центр занятости.

В ходе реализации 226 проектов уже трудоустроено 17,6 тысячи человек, 8,3 тысячи из которых - через Центр занятости.

В связи со спецификой работы на эти проекты требуются работники по таким профессиям, как сварщики, арматурщики, бетонщики, работники строительных профессий.