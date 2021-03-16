О начале третьей волны COVID-19 заговорили в Армении

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Можно говорить о начале в Армении третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом, комментируя ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 в Армении, в интервью местным СМИ заявила замдиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении Гаяне Саакян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, на сегодняшний день коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Армении - 1,5. В сравнении с двумя предыдущими неделями число случаев заражения COVID-19 в Армении возросло на 116%.

«Если в прошлые 14 дней мы имели в день 150-200 новых случаев заражения, то сейчас речь идет уже о 500-700 случаях. В следующие 14 дней мы можем иметь дело уже с 1000-1500 случаев в день», - отметила Г.Саакян.

По словам эксперта, процент положительных тестов в Армении достигает 30-35%. Исходя из такой динамики, по словам Г.тСаакян, фактически можно говорить о начале в Армении третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. Эксперт напомнила, что процесс приобретения Арменией вакцин против COVID-19 для массовой вакцинации продолжается, выразив надежду на то, что в Армении вакцины появятся до конца марта.

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 16 марта 2021 года в Армении зарегистрировано 179 287 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 585 – за прошедшие сутки. По тем же данным, вылечились 166 702 пациента, 8469 пациентов получают лечение, 3277 скончались. Еще 839 пациентов с COVID-19 скончались по иным причинам.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Армении режим карантина продлен до 11 июля 2021 года, в стране действует «масочный» режим. При этом отменен запрет на въезд в страну иностранцев через сухопутные пограничные пункты.