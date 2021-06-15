Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    О начале образовательно-практического проекта объявили в ЮНЕСКО

    15 Июня 2021, 13:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане объявили о старте республиканского образовательно-практического проекта «Молодежь и наследие», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Организаторами нового проекта являются Казахстанская федерация клубов ЮНЕСКО, Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы, при широкой поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, национальной Комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Национального комитета всемирного наследия Республики Казахстан, и АО НК «Kazakhtourism».

    Как рассказали в пресс-службе Казахстанской федерации клубов ЮНЕСКО, одной из приоритетных задач является охрана и популяризация объектов Всемирного исторического и природного наследия. С такой целью была задумана глобальная образовательно-просветительская программа по образованию в интересах устойчивого развития «Молодежь и наследие».

    «Проект включает в себя продвижение внутреннего национального туризма, популяризацию устойчивого туризма, открытие новых туристических маршрутов и распространение знаний об объектах культурного и исторического наследия. Это главные цели проекта программы, которая абсолютно точно внесет свои положительные коррективы в развитие городов и регионов нашей страны», - пояснили в федерации.

    Проект состоит из образовательной, информационно-просветительской, исследовательской и завершающей практической части.

    «Став участником грандиозного проекта, вы узнаете все о составлении туристических маршрутов, научитесь создавать аудио и видеогиды, углубите свои знания в области культурного и природного наследия нашей большой страны и, конечно, внесете собственный вклад в развитие устойчивого туризма Казахстана. В проекте могут участвовать молодые люди в возрасте от 16-29 лет, которые будут сформированы в составе 3 участников команды», - отметили в ЮНЕСКО.

    По итогам проекта, лучшие участники, помимо бесценного опыта, будут приглашены на церемонию награждения в Алматы и получат в подарок от организаторов проекта шанс посетить самые популярные места на туристической карте Казахстана - путешествие «Сакральный Юг: Тараз, Шымкент, Туркестан».

    Прием заявок на проект продлится до 30 июня 2021 года. Подать заявку можно по ссылке.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Туризм ЮНЕСКО Видео Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка