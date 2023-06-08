О мусорных полигонах и управлении отходами высказалась Зульфия Сулейменова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова рассказала о формировании разработки инфраструктуры, необходимой для управления отходами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, без системного решения, говорить о том, что несанкционированных свалок не будет, очень сложно.

«Этот вопрос мы поднимаем уже который раз. В прошлом году, будучи вице-министром, я курировала экологию. Именно тогда мы начали тесную работу с акиматами по вопросам несанкционированных свалок. Тут очень важно системное решение. Понятно, что если не организовать систему, то постоянно будут выбрасывать мусор куда-то, а оттуда и вытекают несанкционированные свалки. Согласно Экологическому кодексу, местные исполнительные органы должны разработать комплексные планы по управлению отходами. Зачем эти планы нужны? Там указывают норму образования отхода, сколько населения живет, какая норма образования на каждого человека. Оттуда и выясняется то, сколько инфраструктуры необходимо, а также куда необходимо ставить контейнеры. К сожалению, в прошлом году акиматы не смогли разработать. Были затруднения, в частности, того, как формироваться этими планами. Мы в свой черед взяли на себя эту инициативу – разработали методическое пособие по регионам, поскольку для каждой области разные планы», - сказала Зульфия Сулейменова в кулуарах Международного форума Астана.

Глава ведомства также сообщила, что очень часто поступают предложения касательно полигонов.

«Нам часто предлагают узаконить имеющиеся свалки. Мы выступаем против. Сами знаете, что в ряде регионов произошли возгорания. Полигоны имеют свойство тлеть и гореть, ибо там постоянно происходят различные процессы. Если мы узаконим их, а также продолжать туда сваливать без сортировки, они будут постоянно гореть. Мы смотрим на различные мировые опыты. Важно открыть соответствующие экологическим нормам полигоны. Это нужно, чтобы не было загрязнения грунтовых, подземных вод и т.д. Нам необходимо работать в этом направлении. Здесь важно исходить от количества населения. Мы понимаем, что даже просто разработка проекта может стоить немалых денег. Поэтому мы предложили разработку типовых проектов», - пояснила министр.

По ее словам, проект разрабатывается совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Пользуясь случаем, хочу сказать, что изменения зависит от нас самих. Поэтому каждый человек, должен на своем уровне сортировать мусор. В наших городах имеются пункты приема пластики, стекла и т.д. Нужно вносить свой вклад на своем уровне», - добавила Зульфия Сулейменова.