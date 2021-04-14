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    О миллионных штрафах за получение подарков предупредили госслужащих СКО

    14 Апреля 2021, 14:38

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области напомнила должностным лицам об ответственности за получение подарков. Наказание предусмотрено и для дарителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, за незаконное материальное вознаграждение, подарки, предоставленные льготы грозит солидный штраф.

    «Если сумма полученного незаконного вознаграждения или подарка не превышает 2 МРП, или 5 834 тенге, отсутствовала предварительная договоренность либо вымогательство вознаграждения, то такое правонарушение не влечет уголовной ответственности и наказывается в административном порядке. Предусмотрен штраф в размере 600 МРП, что составляет около 1,8 млн тенге», - сказал руководитель департамента Жаркын Галымов.

    За предоставление подарка физические лица рискуют заплатить штраф в 200 МРП, это почти 600 тысяч тенге. Для юридических лиц штраф выше - 700 МРП, или более 2 млн тенге. При повторном совершении такого правонарушения в течение года юридическое лицо заплатит в два раза больше – 1500 МРП, или 4,5 млн тенге.

    «В контексте подарков еще раз хотелось бы напомнить, что в законодательстве сейчас введен полный запрет на их дарение и получение. Такая норма действует с конца прошлого года», – добавил Ж. Галымов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция Другие государственные органы
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