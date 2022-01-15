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О метеоусловиях в городах РК рассказали синоптики

15 Января 2022 05:41
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О метеоусловиях в городах РК рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеоусловиях в городах Казахстана рассказали синоптики. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», 15 января неблагоприятные метеорологические условия в городах Казахстана не ожидаются.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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#Экология   #Погода  
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Автор:

Гульмира Байзакова

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