О метеоусловиях в городах РК рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеоусловиях в городах Казахстана рассказали синоптики. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 15 января неблагоприятные метеорологические условия в городах Казахстана не ожидаются.