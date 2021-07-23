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О метеоусловиях в городах РК рассказали синоптики
23 Июля 2021 07:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 23 июля в большинстве городов республики ожидаются благоприятные метеорологические условия . Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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