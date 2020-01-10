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О метеоусловиях в городах РК рассказали синоптики

10 Января 2020 03:00
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О метеоусловиях в городах РК рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10 января в девяти городах республики ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, в городах Актобе, Атырау, Балхаш, Нур-Султан, Караганда, Кызылорда, Павлодар, Усть-Каменогорск, Темиртау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.


Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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Ключевые слова: Экология,
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Гульмира Байзакова

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