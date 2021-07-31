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О метеоусловиях в городах Казахстана рассказали синоптики
31 Июля 2021 03:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана 31 июля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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