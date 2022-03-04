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    О мерах профилактики бруцеллеза напомнила санврач Акмолинской области

    4 Марта 2022, 04:28

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Не забывать о мерах профилактики, чтобы не заразиться бруцеллезом, призвала акмолинцев на прошедшем брифинге главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина. Спикер также напомнила, какие мероприятия ожидаются в регионе в рамках месячника по борьбе с туберкулезом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Уровень заболеваемости туберкулезом населения в Акмолинской области за 2021 год, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, снизился на 1,3%, зарегистрировано 305 вновь выявленных случаев болезни. Наблюдается рост заболеваемости туберкулезом в Аккольском, Егиндыкольском, Биржан сал, Зерендинском, Целиноградском, Шортадинском районах и в городах Степногорске и Кокшетау.

    В структуре заболеваемости туберкулезом на долю туберкулеза органов дыхания приходится 91,5%. За январь текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, отмечается рост заболеваемости туберкулезом на 5 случаев, зарегистрированы 20 вновь выявленных случаев туберкулеза.

    «С 28 февраля по 29 марта текущего года проходит месячник по борьбе с туберкулезом под девизом: «Инвестируйте в борьбу с туберкулезом. Спасите жизни!». Республиканская акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается во всем мире 24 марта, и направлена на усиление профилактических мероприятий против опасного заболевания. В рамках месячника запланированы консультации фтизиатров, флюорографические осмотры населения, д ни открытых дверей по профилактике туберкулеза и цикл других информационно-разъяснительных мероприятий. Где можно пройти флюорографическое исследование можно узнать на страницах соцсетей и на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области», - поделилась А. Мусина.

    Кроме того, спикер напомнила о таком заболевании как бруцеллез. В прошлом году, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, отмечался рост заболеваемости бруцеллезом на 4 случая. С начала текущего года случаев бруцеллеза не зарегистрировано, однако с учетом приближения окотной кампании необходимо не забывать о мерах профилактики.

    «Не приобретать молочную продукцию в местах стихийной торговли, употреблять только кипяченное молоко. Не употреблять в пищу животноводческую продукцию, не прошедшую ветеринарный контроль!», - призвала главный госсанврач акмолинцев.

    Напомним, заболеваемость туберкулезом снизилась в 2,3 раза в Казахстане.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Здравоохранение Безопасность Регионы Казахстана Животные
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