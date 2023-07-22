О мерах профилактики бешенства рассказали в Минздраве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Медики предупреждают, что бешенство – особо опасное, смертельное инфекционное заболевание как для человека, так и для животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В каких случаях человек может заразиться бешенством: при ослюнении или контакте выделениями животных кожи, слизистых и укусе (могут заболеть все животные) дикими и домашними животными (дикие, бездомные и домашние хищники), а также летучими мышами.

Какие признаки заражения бешенством:

повышение температуры тела, угнетенное состояние, бессонница, беспокойство, боль в месте укусе (и давние рубцы), раздражение на шум, свет, судороги мышц конечностей, водобоязнь, бред, чувство страха, галюцинации, боязнь движения воздуха, повышенное слюноотделение, удушье и паралич дыхательных мышц.

Как предостеречься: вакцинировать домашних животных против бешенства.

Ранее сообщалось о лисе с бешенством, укусившей 5-летнего ребенка в Актюбинской области.