О мерах по снижению молодежной безработицы рассказали в МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах по снижению молодежной безработицы рассказали в Министерстве информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из ключевых параметров эффективности молодежной политики является снижение молодежной безработицы. На второй квартал 2019 года уровень молодежной безработицы составил 3,7%, или 81 тыс. человек. Среди занятой молодежи, а это более двух млн человек, 77% − наемные работники. Из них 388 тыс. человек работают в сфере оптовой и розничной торговли, 253 тыс. – в сельском хозяйстве, 239 тыс. – в сфере образования, а 218 тыс. – на объектах промышленности. Оставшиеся 23% − самозанятые», - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе правительственного часа в Мажилисе.

Для решения проблем, связанных с молодежной безработицей, предусмотрен ряд программных мер, включая проекты «Жас кәсіпкер» и «Жас маман».

«В рамках проекта Национальной палаты «Атамекен» «Жас кәсіпкер» выделено 1,5 млрд тенге на обучение 20 тыс. человек. По условиям программы не менее 20% обучившихся должны запустить бизнес. На кредитование бизнес-проектов из республиканского бюджета выделено более 89 млрд тенге сроком на 3 года», - отметил министр.

По информации главы МИОР, охват проекта Министерства образования и науки «Жас маман» составит свыше 210 тыс. молодых казахстанцев.

«Проектом предусмотрена подготовка специалистов по 100 наиболее востребованным индустриальным и сервисным профессиям на базе 200 модернизированных учебных заведений. Это 180 колледжей и 20 вузов, оснащенных современными комплектами учебного оборудования», - добавил Д. Абаев.