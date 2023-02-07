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    О мерах по повышению пенсии в Казахстане сообщили в Минтруда

    7 Февраля 2023, 18:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется поэтапное увеличение пенсии. О предпринимаемых мерах рассказала министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова на презентации Социального кодекса в Сенате Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Тамары Дуйсеновой, с 1 января 2023 года до 2027 года предусмотрено поэтапное повышение размера минимальной базовой пенсии с 54% до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – со 100% до 120%, соответственно.

    За этот период размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять 13% и коснется 2 млн пенсионеров.

    Также планируется повышение с 1 января 2023 года величины максимального дохода для исчисления солидарной пенсии с 46 до 55 месячных расчетных показателей (МРП) для тех, кто вышел на пенсию с этого года.

    «Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27%, в течение 3 лет – со 109 тысяч до 138 тысяч тенге и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии. Иначе говоря, государство приняло на себя обязательство поддержать пенсионеров переходного периода к накопительной системе», - сказала Тамара Дуйсенова.

    Ранее сообщалось, что Минтруда готовит предложения по пересмотру пенсионного обеспечения военнослужащих, призванных после 1 января 1998 года и уволенных до 1 января 2016 года. Также уже разработаны предложения, предусматривающие определенную схему пенсионного обеспечения для шахтеров и других категорий граждан.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минтруда РК Общество Пенсия
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