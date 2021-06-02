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    О мерах по безопасности полетов рассказал Бейбут Атамкулов

    2 Июня 2021, 13:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о мерах по безопасности полетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постоянно совершенствуется контроль и надзор на воздушном транспорте. Сегодня в Казахстане функционирует 55 авиакомпаний, в том числе 7 авиакомпаний выполняют регулярные перевозки на 75-и современных авиалайнерах. В долгосрочной перспективе наши авиакомпании планируют приобретение 39 современных воздушных судов 2031 года», - сообщил министр в ходе отчетной встречи перед населением.

    «Наша цель – стать региональным лидером в области безопасности полетов. Мы уже внедрили передовой европейский подход в части контроля и надзора гражданской авиации. Несмотря на различные обсуждения и критику, Авиационная администрация делает свою работу и доказала свою состоятельность. В качестве руководителя привлечен опытный иностранный специалист, который обеспечивает независимый и объективный контроль. По итогам инспекционных проверок авиапредприятий приостановлена деятельность 8-и авиакомпаний, таких как Bek Air, Sigma Airlines, Jet Airlines, JENIS AIR, Phoenix, Qazaq Helicopters, AZEE AIR, MS AIR KZ», - проинформировал глава МИИР.

    Министр отметил, что немаловажное значение для безопасности полетов имеет качество наземной инфраструктуры. На сегодняшний день в республике действует 20 аэропортов, из них 12 аэропортов находится в государственной собственности, 6 аэропортов в частной собственности и 2 аэропорта в доверительном управлении.

    Ранее министр назвал причину затягивания расследования авиакатастрофы с авиакомпанией «Бек Эйр» в Алматы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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