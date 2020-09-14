Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    О мерах информационной поддержки антикоррупционной политики рассказали в МИОР РК

    14 Сентября 2020, 19:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прямом эфире на странице «Антикоррупционной службы РК» в Facebook вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов рассказал о мерах информационной поддержки антикоррупционной политики и концепции открытости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Противодействие коррупции – это общая задача всех государственных органов. Этой работе отдается приоритет в нашем Министерстве. Во-первых, мы утвердили антикоррупционные стандарты в сферах, где руководит Министерство, то есть, каждого нового сотрудника, приходящего в ведомство, обязывают ознакомиться с этими стандартами и выполнять их требования. В Министерстве и его структурах разработаны и утверждены антикоррупционные планы. Эти планы включают в себя информационно-разъяснительную работу и общеправовые меры влияния», – сказал Болат Тлепов.

    Вице-министр напомнил, что с участием Министерства продолжает работу проектный офис «Адалдық алаңы».

    «В рамках этого проекта достигнуты большие результаты. Министерство проводит антикоррупционный мониторинг. Мы стараемся привлекать к этой работе представителей общественности, общественные организации. Работа ведется на партнерской основе», – отметил Б. Тлепов.

    По его словам, один из результатов, достигнутых Министерством – открытость его работы. Все обсуждения проходят в режиме онлайн.

    «По инициативе министра организовано заседание «круглого стола» на постоянной основе в онлайн-режиме. На этих обсуждениях общественные активисты открыто рассматривают актуальные вопросы, в том числе темы, касающиеся ведомства», – сообщил вице-министр.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Получение пресс-карты не обязательно для средств массовой информации – МИОР РК
    В Казахстане планируют сократить время рассмотрения запросов от СМИ
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка