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    О мерах безопасности на зимних дорогах казахстанцам напомнили полицейские

    31 Декабря 2021, 19:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВД РК напоминает о мерах безопасности на дорогах в зимний период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания.

    В силу климатических изменений, увеличения транспортного потока, ухудшения видимости, обзорности изнутри машины, недостатка солнечного света – опасность на дорогах в разы возрастает.

    МВД напоминает, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, по укатанному снегу) необходимо строго соблюдать: дистанцию, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.

    Необходимо учитывать погодные условия, информацию и специальные сообщения об их ухудшении и закрытии дорог.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Безопасность МВД РК Дороги Погода
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