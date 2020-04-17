О масках, экспресс-тестах и жизни после карантина – гендиректор Национального центра биотехнологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужно ли носить маски, дает ли эффект экспресс-тестирование на коронавирус и как люди должны действовать после завершения карантинных мер, рассказал генеральный директор Национального центра биотехнологии Ерлан Раманкулов в интервью МИА «Казинформ».

- Ерлан Мирхайдарович, спасибо, что согласились на интервью. Как известно, на фоне пандемии коронавируса были закуплены экспресс-тесты, а также разработаны ПЦР-тесты казахстанскими учеными. Люди еще не научились различать их. Как только появились бесплатные экспресс-тесты, у многих возникло желание пройти их. Как вы можете прокомментировать такую тенденцию и кому нужно в первую очередь проходить экспресс-тесты?

- О тест-системах, которые используются сейчас, во время коронавирусной пандемии, нужно знать две вещи. Первое - для врачебной практики и принятия решения по госпитализации и карантинизации пациентов используется только один тест. Это самый точный и чувствительный тест - полимеразная цепная реакция в реальном времени (ПЦР-тест). Этот тест отвечает на один вопрос: присутствуют ли вирусные частицы в клетках больного. Поскольку клинические симптомы при коронавирусной инфекции, при ряде гриппов и простуде схожи, то, глядя на пациента и исследуя клинические проявления болезни, невозможно сказать точно, чем он болеет. ПЦР-тест - это единственный способ определить текущее состояние. При этом у больного берется не кровь, а носоглоточный или ротоглоточный смыв. В этом случае определяют эпителиальные клетки, внутри которых будут искать вирус.

Что касается экспресс-тестов, о которых многие говорят, то они отвечают совсем на другой вопрос: есть ли у пациента антитела к коронавирусу. Если человек был подвержен болезни и инфицирован, то его организм в общей сложности через две недели производит два типа антител - IgM и IgG. Таким образом, тест ищет антитела в крови. У пациента берется кровь, тест может делаться в бытовых условиях. Для этого не нужно никаких приборов, натренированного персонала и специальных лабораторий по сравнению с ПЦР-методом. Однако существует определенная проблема с такими тестами. Мы в наш центр приносили три вида тестов, которые были закуплены большими компаниями. Все эти тесты имеют высокий уровень ошибки, совершенно неприменимый для использования в медицинской практике. В целом, тест нужен для двух целей. Во-первых, чтобы человеку понять, нужно ли ему опасаться в дальнейшем коронавирусной инфекции, предпринимать или не предпринимать меры предосторожности, ходить ли на работу. В идеале, в будущем, наверное, все страны должны выдавать сертификаты в целях свободного перемещения по городу и по работе тем, кто переболел.

Во-вторых, эпидемиологам и системе здравоохранения страны нужно понимать, сколько людей перенесли это заболевание. Довольно серьезная часть населения переносит коронавирус в легкой форме, а иногда даже в бессимптомной, когда человек не замечает, что он инфицирован. В организме происходит виремия, так называемое присутствие вируса. Иммунная система имеет возможность выработать ответ именно на этот вирус и в дальнейшем эффективно предотвращать заражение. Мы еще не знаем, как долго держится иммунитет к этому виду вируса. Государству тоже нужно понимать, сколько людей переболело, как ведет себя вирус в популяции людей.

Люди в разных странах имеют разную восприимчивость к вирусу. Одна из таких реалистичных теорий - это подверженность населения прививке БЦЖ, против которой в свое время было очень много споров. Корреляция была такова: заболеваемость и смертность была ниже или болезнь проходит более в легкой форме в странах, где до последнего времени использовали БЦЖ. А в странах, где не применяли БЦЖ в качестве обязательного вакцинирования или отказались от нее, уровень заболеваемости и смертности гораздо выше. Однако это еще не доказано. Сейчас ученые разбираются, является ли прививка БЦЖ причиной легкого перенесения или более низких цифр заболеваемости и смертности. Если это так, то мы находимся в списке тех «стран-счастливчиков», которые по тем или иным причинам оставляли БЦЖ как обязательное вакцинирование. Для этого тесты полезны. К сожалению, пока тесты, которые нам завозят, неубедительны - из 10 уровней антител выявляют антитела только двух, а то и одного уровня. В этой ситуации нужно находить качественного поставщика таких тестов.

- Немаловажным вопросом является ношение медицинских масок. Во всем мире до их пор спорят: нужно ли носить маски здоровым людям? Нужно ли их носить на улице?

- Медицинские маски не помогают человеку не заразиться в окружающей среде. Если в воздухе есть микрокапельки чихнувшего или кашлявшего человека, то человек в маске вдохнет их, маска не спасет и не предотвратит проникновение капель в легкие. Для того чтобы защититься от попадания микрокапель в легкие, нужно иметь герметичное прилегание маски к лицу, чтобы воздух не проходил между маской и кожей. Маска должна иметь такие поры, которые не пропускают частицы размером полмикрона или микрон. Марлевые или тканевые маски однозначно не помогают. Тканевые маски, сшитые из полимерных волокон, не могут эффективно предохранять от аэрозоля, даже если в таких масках поры намного меньше. Для предохранения используются другие решения - к примеру, респираторы, специально вентилируемые маски и так далее. Маски не спасают людей от окружающей среды, однако маски нужно обязательно носить по двум причинам: во-первых, в маске количество уходящих в воздух мокрот от чихающего или кашляющего человека будет намного меньше. Соответственно для окружающих людей это определенного рода спасение. Поэтому все должны быть в масках. Второе, когда человек носит маску, под маской остается две слизистых оболочки из трех (глаза, нос и рот), через которых может происходить инфицирование. Под маской остаются нос и рот. Поэтому когда мы по привычке пытаемся потрогать, потереть лицо, осуществляется контакт между кожными покровами руки и лица. Если человек не имеет на лице маску, то он, забывшись, может потрогать лицо. Когда есть маска, то такая вероятность намного меньше. Наличие на лице не очень удобного и мешающего постороннего предмета всегда напоминает, что мы сейчас живем в необычном режиме и трогать лицо не нужно. Предохранение существенно снижает количество контактов между руками и лицом. Половина контактов происходит через вдыхание аэрозоля, половина - через слизистые оболочки нашего лица. С этой же точки зрения хорошо носить перчатки. Когда мы имеем перчатки, понимаем, что обстановка тревожная, ведь носим их не просто так. Соответственно, хвататься за всё нужно меньше, в том числе за личные предметы. И маски, и перчатки являются напоминанием для нас, как себя нужно вести в условиях пандемии.

- Какие правила необходимо соблюдать населению во избежание паники на фоне пандемии, ведь число заболевших коронавирусом с каждым днем увеличивается?

- Правила достаточно простые. Карантин, изоляционные меры рано или поздно закончатся, а пандемические слухи, скорее всего, нет. Нашей главной целью являлось недопущение «взрыва» количества заболевших одномоментно. Сейчас в мире инфекционные больницы переполнены пациентами, им помощь не могут оказать и люди умирают. Благодаря введенным жестким карантинным мерам нам этого удалось избежать. Полностью избавиться от коронавируса, очевидно, не удастся. Мы видим, что в странах, которые прошли пик заболевания (например, в Китае), ввели противопандемические меры. Поскольку каждый из нас может оказаться на месте заболевшего, всем нужно понимать, как себя вести в обычной жизни. Думаю, что ношение масок останется, потому что чихающие и кашляющие люди всегда будут. Нужно усекать передачу коронавируса аэрозольным путем. Как мы видим, в Китае люди продолжают носить маски. Считаю, что важным остается сохранять дистанцию и не создавать плотных скоплений людей в определенном локализованном месте. К примеру, пока коронавирус активно существует, я бы ввел регулирование количества людей в автобусе. При этом нужно будет увеличить количество автобусов, чтобы люди не стояли долго на остановках. Лично для меня также есть вопрос функционирования таких мест, как кинотеатры. Там довольно плотно и долго сидят люди. Люди сидят по два часа в одном зале, вентиляция в залах разная. Поэтому нужно продумывать такие вопросы. Лично я точно в кинотеатры ходить не буду в этот период. Конечно, каждый человек решает для себя, и должны быть приняты системные меры на уровне предотвращения и понижения вероятности заболевания.

- Как известно, Национальному центру биотехнологии поручено разработать вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19. Как идет работа над ее созданием?

- Сейчас в Правительстве проходят финальные стадии одобрения программы по разработке вакцины, которой будут заниматься две организации - Национальный центр биотехнологии и НИИ проблем биологической безопасности. Каждый из институтов будет разрабатывать по две кандидатные вакцины. В настоящее время мы занимаемся получением аккультуры вируса, то есть, от больных коронавирусом пациентов мы выделяем инфицированные клетки, от которых получаем и выращиваем коронавирус в целях изучения морфологических свойств вируса, расшифровки генома. Важно изучить, какие вирусы циркулируют среди пациентов в Казахстане, чтобы сделать максимально релевантную вакцину.

Пока не оправданы опасения по поводу того, что вирус очень быстро мутирует и вакцина, которую мы будем разрабатывать, станет бесполезной. Коронавирус мутирует не особенно быстро, вирус гриппа - гораздо быстрее. Тем не менее, вакцины от гриппа были выработаны много лет назад и работают успешно. Разрабатывая вакцины, мы будем осовременивать наши данные о вирусе, которые есть в Казахстане.

- Спасибо за интервью!

Фото: biocenter.kz