О ликвидации нарколаборатории сообщили в КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопаcности во взаимодействии с МВД Кыргызской Республики реализована операция по ликвидации крупного производства психотропных веществ, распространявшихся на территории стран СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Оперативниками КНБ в процессе разработки получены сведения о функционировании крупной нарколаборатории в Кыргызской Республике. В рамках международного взаимодействия оперативная информация передана партнерам.

В результате, 29 июня 2023 года МВД Кыргызстана при транспортировке готовой партии синтетических наркотиков в пригороде г. Бишкека задержаны лидер местного звена наркогруппы и двое его пособников.

При обыске обнаружено и изъято 30 кг «мефедрона», 2.2 тонны прекурсоров, а также оборудование для производства наркотиков.

Мероприятия по вскрытию и пресечению каналов международного наркотрафика во взаимодействии с компетентными органами зарубежных стран продолжаются.