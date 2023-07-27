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    О ликвидации нарколаборатории сообщили в КНБ

    27 Июля 2023, 10:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопаcности во взаимодействии с МВД Кыргызской Республики реализована операция по ликвидации крупного производства психотропных веществ, распространявшихся на территории стран СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    Оперативниками КНБ в процессе разработки получены сведения о функционировании крупной нарколаборатории в Кыргызской Республике. В рамках международного взаимодействия оперативная информация передана партнерам.

    В результате, 29 июня 2023 года МВД Кыргызстана при транспортировке готовой партии синтетических наркотиков в пригороде г. Бишкека задержаны лидер местного звена наркогруппы и двое его пособников.

    При обыске обнаружено и изъято 30 кг «мефедрона», 2.2 тонны прекурсоров, а также оборудование для производства наркотиков.

    Мероприятия по вскрытию и пресечению каналов международного наркотрафика во взаимодействии с компетентными органами зарубежных стран продолжаются.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Кыргызстан КНБ
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