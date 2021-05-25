О легализации нахождения на территории РК напомнили иностранцам в Погранслужбе КНБ
В настоящее время сухопутные и авиационные пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан функционируют в штатном режиме, возобновлено регулярное авиасообщение с 15 государствами (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Кыргызстан, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика Корея, Украина, Турция, Египет, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Нидерланды, Грузия, Черногория, Шри-Ланка).
Пограничной службой КНБ принимаются меры по беспрепятственному возвращению иностранцев в страну гражданства, организовано разъяснение порядка выезда лиц из страны в период карантинных ограничений, в том числе в онлайн формате.
Пограничная служба информирует во избежание привлечения к административной ответственности иностранцев и приглашающих их лиц (вступает в силу после 5 июня 2021 года) легализовать дальнейшее пребывание на территории Республики Казахстан.