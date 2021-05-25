О легализации нахождения на территории РК напомнили иностранцам в Погранслужбе КНБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 5 июня 2021 года заканчивается срок временного пребывания иностранцев на территории Республики Казахстан (решением МВК от 29 декабря 2020 года были продлены сроки в связи с пандемией). Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В настоящее время сухопутные и авиационные пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан функционируют в штатном режиме, возобновлено регулярное авиасообщение с 15 государствами (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Кыргызстан, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика Корея, Украина, Турция, Египет, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Нидерланды, Грузия, Черногория, Шри-Ланка).

Пограничной службой КНБ принимаются меры по беспрепятственному возвращению иностранцев в страну гражданства, организовано разъяснение порядка выезда лиц из страны в период карантинных ограничений, в том числе в онлайн формате.

Пограничная служба информирует во избежание привлечения к административной ответственности иностранцев и приглашающих их лиц (вступает в силу после 5 июня 2021 года) легализовать дальнейшее пребывание на территории Республики Казахстан.







