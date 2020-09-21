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    О крупных преступных группах рассказали в Министерстве финансов РК

    21 Сентября 2020, 13:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов рассказал о наиболее крупных мошеннических группах, которые посредством выписки фиктивных счет-фактур и незаконного обналичивания средств наносят стране миллиардные убытки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В столице разоблачена ОПГ под руководством Перетятько, которая в течение 10 лет проводила незаконные операции. Ее клиентами являлись более 3 тысяч компаний с разных регионов страны. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка 4 миллиардов тенге, из которых около 1,5 миллиардов тенге возмещено», - сказал Жанат Элиманов во время онлайн-брифинга в СЦК.

    «В Атырауской области в ходе следствия пресечена деятельность ОПГ Даулетьяровой, в Алмате – ОПГ Турекуловой. Последними обналичено около 4 миллиардов тенге», - добавил спикер.

    По его словам, этот список можно продолжать и дальше.

    «Всего нейтрализовано 19 ОПГ в этой сфере. Необходимо отметить, что впервые за последние пять лет наблюдается снижение уровня обналичивания на 38% (с 1,46 трлн. тенге за 7 месяцев 2019 г. до 905,3 млрд. тенге за 7 месяцев 2020 г.)», - заключил Ж. Элиманов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Минфин РК
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