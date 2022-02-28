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    О коррупции в Минздраве рассказала Ажар Гиният

    28 Февраля 2022, 17:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, где больше всего выявляются нарушения по хищению бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Закуп медицинского оборудования, при проверке Антикоррупционной службой нашего ведомства, отмечается как один из источников хищения бюджетных средств. В целом в 2021 году выявлено 71 уголовное правонарушение. Основная доля коррупционных правонарушений приходится на факты хищения, взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями. Также отмечается нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на выплату меднадбавок, выявлены нарушения в работе мониторинговых групп, выявлены факты выдачи поддельных электронных паспортов вакцинации», - сообщила Ажар Гиният во время выступления на коллегии по итогам 2021 года.

    Чаще всего нарушения выявляются в Нур-Султане, Алматы, Туркестанской, Алматинской, Акмолинской и Костанайской областях. «Ответственно заявляю, что в нашей сфере продолжится политика нулевой терпимости к проявлениям коррупции», - подчеркнула глава Минздрава.

    Она добавила, что в связи с поручением Президента Казахстана по переходу на централизованный закуп медицинской техники на базе «СК-Фармации» будет проведен анализ потребности регионов, проработаны нормативная база и информационные системы. В дальнейшем будет утверждена Программа оснащения медицинской техникой по приоритетным направлениям до 2025 года с определением источников финансирования.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Коррупция Минздрав РК Здравоохранение
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