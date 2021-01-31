О коронавирусе с точки зрения восточной медицины - Виктория Еркебаева

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как можно объяснить сущность коронавирусной инфекции и способы предотвращения такого заболевания с точки зрения восточной медицины. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала врач-акупунктурист, более 20-ти лет практикующая в Таразе, в клинике Оннури-терапии, Виктория Еркебаева. В свое время она прошла обучение такому направлению восточной медицины, как Су-Джок терапия, у автора этой уникальной методики акупунктуры - южнокорейского врача Пак Чже Ву. Профессор из Сеула собрал воедино древние знания китайского иглоукалывания и достижения современной мысли.

- Виктория Борисовна, известно, что западное, медикаментозное, лечение действует по законам физического мира, лечит проявленные симптомы. Восточная терапия действует на уровне метафизики, тонких энергий, лечит причины болезни, гармонизирует человека. Расскажите, пожалуйста, что же такое болезнь с точки зрения Оннури-терапии?

- Болезнь – это нарушение гармонии протекания энергий. Как в природе есть энергии ветра, тепла, холода, сухости, влажности, жара, так и в нашем организме действуют эти энергии, протекая по определенным, назначенным им Природой каналам. Если в организме имеется избыток какой-либо энергии, то наш от Природы умный организм стремится любыми путями избавиться от этой излишней энергии. Избыток сухости, допустим, может вызвать язву желудка, которую можно устранить у одного пациента добавлением влажности, а у другого – энергией тепла. Всё зависит от многих факторов, и в первую очередь, от конституции пациента.

Мы сейчас живем в век информации. Поэтому всё, что окружает нас, есть информация особых энергий. На семинарах наш профессор всё распределял по энергиям и говорил, что энергия во всём вокруг нас, начиная от Сил Природы. Весна, лето – это энергия тепла, огонь. И также можно категоризировать по энергиям абсолютно всё – еду, бактерии, химические вещества, натуральные вещества. Даже чувства, эмоции можно категоризировать по энергиям. Печаль – это энергия сухости, радость – это энергия тепла, любовь – это энергия жара. При этой энергии человека прямо как бы распирает от любви и чувств. Потому что жар – это распирающая энергия. Таким образом, мы подбираемся всё ближе к энергии вируса, в данном случае – коронавируса COVID-19. Он изначально несет информацию холода. Поэтому, когда в организме много холода, вирус оказывает очень разрушительное воздействие.

А что сейчас происходит? У нас все люди очень похолодели. На Земле идет глубокое похолодание в плане физических энергий, потому что сейчас везде присутствует химическая составляющая. И в еде нет теплой натуральной энергии, везде химия, добавки, консерванты, ароматизаторы, эмульгаторы и так далее. Мы принимает очень много препаратов химических для якобы лечения. Это тоже холод. Химические препараты снимают симптомы. Но это не истинное исцеление. Исцеление должно идти за счет выработки собственных теплых лекарственных веществ собственными органами. Но мы не идем по этому пути.

Далее. У нас чувства и эмоции похолодели, стали некими искусственными. Мы любим не физически, и не видя друг друга, а мы уже любим онлайн, виртуально, на расстоянии. Если что-то нам в партнере не понравилось - мы одним кликом убрали. Всё. Теперь мы уже не любим. Любим – не любим. Один клик. Это уже не любовь. Любовь - это когда выстрадано, когда вы вместе, общаетесь, и в процессе общения что-то появляется. И Вы никогда не сможете убрать этого человека одним кликом, Вы просто вынуждены строить с ним отношения.

Еще одна причина похолодания физических энергий на планете – стрессы. Это весьма сильный эмоциональный холод. Сейчас у нас очень много стрессовых ситуаций в связи с нашей социальной жизнью. Войны, наркозы, травмы, операции, сумасшедший ритм жизни, психическое напряжение – всё это относится к категории холода.

- И как всё это связано с коронавирусом?

- Совершенно очевидно, что напрямую. И вот, при таких условиях, в нашу такую холодную жизнь приходит вирус. Мы говорим – какой-то он не такой, какой-то он уж очень коварный… Появились версии, что он специально выпущен из каких-то лабораторий. А мое мнение такое. Даже если он модифицированный и супернавороченный, со вставленными искусственным путем разрушающими генами, - на фоне такого глобального энергетического эмоционального похолодания сути человека этот вирус будет оказывать более разрушительное действие. И это будет происходить глобальнее, чем в прежние естественные, натуральные времена.

А человек, зараженный этим вирусом, еще и поступает в больницу, и там ему начинали капать солевые растворы, а соль тоже относится к информации глубокого холода. Начинали капать антибиотики, различные химические вещества. То есть человек «замораживается» - и вирус находит себе такую благодать! Начинает так разрушать человека, что тот, придя с коронавирусом на своих ногах, от капельниц загружается, ему становится хуже, начинается реанимация и дыхательный аппарат.

- Поэтому, наверное, многие старались лечиться дома и как-то избежать больниц…

- Совершенно верно. Но потом путем проб и ошибок наших врачебных, когда врачи уже увидели, какое вирус несет разрушительное действие – протокол лечения изменился. В протоколе убрали капельные процедуры и ввели противотромботические вещества. А что такое противотромботические вещества? Это энергия ветра! Это именно те аспириноподобные вещества, которые выдувают холод. Жаропонижающие помогают. Но если идти глубже, то можно и без жаропонижающих. Надо просто пациенту назначать обильное горячее питье, натуральные травы и вещества, обладающие свойством ветра. Это кора осины, кора ивы. Кстати, аспирин был в свое время выделен именно из коры ивы. Вместе с обильным горячим питьем надо назначать натуральные лечебные ягоды, которые обладают антиоксидантным действием - клюква, малина, облепиха. Убрать полностью из еды тяжелые продукты, особенно мясо и белок, чтобы не питать вирус. Потому что именно при таких условиях, без мясной тяжелой пищи, организму легче бороться с инфекцией. Кстати, один из таких симптомов воспаления, отека, выработки инфильтративного отека легкого при COVID-19 - это всё действие поджелудочной железы. Она у нас отвечает за энергию влаги. Поэтому если мы будем много кушать и напрягать эту железу во время коронавируса, то у нас начнутся отеки и резкое падение иммунитета. Это всё очень взаимосвязано.

- Виктория Борисовна, каковы же основные методы борьбы с любой вирусной инфекцией с Вашей точки зрения?

- Сразу исключить мясную тяжелую пищу, и вообще еду как можно больше. Обильное горячее питье. Пить препараты коры осины, коры ивы, препараты травяные, обладающие антибиотическим действием – это эхинацея, календула. Кстати, календула у нас какого цвета?

- Оранжевая…

- Оранжевый цвет - это цвет жара, противоположный вирусу. Надо пить и ромашку – она желтенького цвета, противоположного вирусу. Бессмертник, зверобой тоже насыщены энергией солнца, энергией жара. Они поддерживают поджелудочную железу, которая должна включиться в работу по иммунитету. Очень многим своим пациентам, которые мне писали из других городов и спрашивали совета, я давала такие рекомендации.

Например, у женщины диабет, она заболела подтвержденным COVID-19, верифицированным в лаборатории, и от капельных процедур и прочего у нее пошло резкое снижение давления, ей очень плохо, она падает в обмороки. Я посоветовала все химические процедуры отменить, правда, оставив антибиотик, так как сам организм в балансе пока не сможет его выработать. И назначила всё то, о чем я уже рассказала. На следующий день ей стало легче, спала температура, нормализовалось давление. Она стала выздоравливать, и буквально за несколько дней она выздоровела от коронавируса. Правда, мне никто не поверил… А ведь таким образом исцелились многие.

В таких случаях еще очень помогает такое средство, как препараты с вытяжкой из хвои. Хвойные деревья вечные, они растут и никогда не умирают. В них есть информация вечности. Поэтому, когда человек ее употребляет, вся информация вечности и вечной жизни переходит к человеку, он начинает бороться, у него иммунитет усиливается. В своей работе я использую все информации – любви, вечности, вечной жизни, холода, тепла, ветра и жара.

- Ваши пациенты, насколько мне известно, называют Ваше лечение сказочным…

- Наш профессор нам говорил – верьте в сказки! Потому что сказки - это тоже реальность. Но только не нашего физического мира, а тонкого мира. Поэтому всё, что происходит по законам тонкого мира, мы люди здесь, в физическом мире, не воспринимаем. Мы называем это «сказка». Да, мое лечение тоже называют «сказочным», «волшебные иголочки», «вселенский рецепт»… Почему? Потому что я работаю на невидимом теле, не на физическом теле, а на теле Того Тонкого мира, по Законам Того мира, который открыл нам профессор. И эффект, проявленный уже в Этом мире, получается просто сказочным.

По этому поводу две мои любимые сказки Ганса Христиана Андерса «Соловей и роза» и «Снежная королева». О чем они? Это очень актуально в наше время. В сказке «Соловей и роза» принц увидел у пастушка соловья, который прекрасно поет, и благоухающую розу – и залюбовался. Созвал всех придворных и велел срочно всё это купить у пастушка. На что придворные ответили – зачем покупать? Соловей скоро умрет, а роза завянет. Лучше мы для вас, Ваше величество, изготовим прекрасного соловья из изумрудов и алмазов, а розу сделаем из бриллиантов, и она будет вечной. Принц согласился, сделали. Но, когда увидел, то не радовался – у них не было никакого аромата, не было прекрасного пения. И тогда принц повелел все-таки найти и купить натурального соловья и натуральную розу… О чем эта сказка? О том, что сейчас у нас всё заменено на химическое, ненатуральное. Однако природного, натурального, настоящего ничто не заменит.

Или сказка «Снежная королева». Какими мы видим сейчас этот мир? Мы видим виртуальными искусственными глазами. Это всё равно, что как бы в наше сердце попал кусочек кривого зеркала Короля троллей, искажающего реальную действительность. А когда Герда согрела Кая своей любовью и растопила в его сердце осколочек этого кривого зеркала, то Кай снова начал видеть реальный, а не искаженный мир. Это лечение Творца, лечение Любовью Творца.

Так вот - сейчас мы видим мир глазами искажений. Поэтому я постаралась создать рецепт, в котором объединяются все чакры, – системы алмаза, пирамиды, китайские меридианы, египетские пирамидальные оси, корейские спирали. Китайская акупунктура воздействует на энергетическое тело меридианов линий эфирного тела человека. Индийская методика энергетически воздействует на круглые сферы, то есть чакры. Египетское – воздействие по осевым системам, то есть пирамида. Южнокорейская акупунктура представляет собою спиральную структуру. Я в своей системе объединила все четыре. И все они объединяются и выделяют в организм Любовь. И она растворяет все эти виртуальные человеческие искажения, и мои пациенты начинают видеть мир другими глазами.

Мало того что пациенты выздоравливают от болезней, у них свои натуральные «заводики» начинают работать, вырабатывать свои собственные гормоны, витамины, обезболивающие, спазмолитики. В нашем организме есть всё! А еще мои пациенты говорят - что-то странное происходит… Мы стали как-то добрее, спокойнее. Видим мир другими глазами. Выходим после сеанса лечения – и видим прекрасную зелень деревьев, красивых людей… И всё кажется прекрасным!

Что такое Чудо? Это использование в нашем физическом мире законов тонкого метафизического мира. Это основа методики Творца, разработанной профессором Пак Чже Ву и предложенной нам, слушателям, на последнем семинаре. Методика эта уникальна, и прежде всего тем, что здесь происходит соединение физики и метафизики, здесь лечит не игла и не иглотерапевт. Здесь лечит Сам Творец. Отсюда и высокая эффективность этого метода, позволяющего бороться даже с такими недугами, которые традиционно считаются неизлечимыми. Я глубоко убеждена, что когда человек идет по пути Творца, в согласии с Природой и самим собой, то перед ним открываются огромные возможности во всех сферах жизни.

Только это надо потом постоянно культивировать в себе и не губить вредной едой, стрессами. Это вторая часть работы. Хочу начать своих пациентов учить, как после нашей иглотерапии сохранять себя. Для этого я сейчас изучаю вибрационную терапию, мантротерапию – вибрацию мантр, звуков. Сохранять то, что сделано иглой. Это вторая часть моей работы.

В общем, начали про COVID-19, а закончили про Любовь. Как всегда…

- Спасибо за беседу, Виктория Борисовна! И творческих Вам успехов.



