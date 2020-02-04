О казахстанском павильоне на ЭКСПО-2020 рассказал Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О казахстанском павильоне на всемирной выставке «ЭКСПО-2020 Дубай» рассказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году Всемирная выставка «ЭКСПО-2020 Дубай» посвящена теме «Объединяя умы – создавая будущее». Павильон Казахстана будет расположен в тематическом кластере «Возможности», рядом с павильонами США, Швейцарии, Италии, Турции. Мы планируем, что пропускная способность позволит нам за полгода ознакомить с нашим павильоном более чем 2 млн человек», - заявил Бахыт Султанов на расширенном заседании коллегии Министерства торговли и интеграции.

Выставка будет проходить с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае.

Вместе с тем, министр проинформировал, что в этом году в Казахстане пройдет 12-ая Министерская конференция ВТО на международном уровне.

«Конференция является высшим руководящим органом ВТО, заседания которого проводятся раз в два года. Мы ожидаем прибытия делегатов высокого уровня из более, чем 160 стран ВТО, 20 стран-наблюдателей, а также международных и неправительственных организаций, ТНК, мировых СМИ», - сообщил Б. Султанов.