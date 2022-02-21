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    О картельном сговоре 44 газозаправочных станций сообщили в АЗРК

    21 Февраля 2022, 16:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства от 5 января Агентство по защите и развитию конкуренции проводит расследования в отношении 193 розничных автомобильных газозаправочных станций, из них 89 – совместно с Генеральной прокуратурой. АЗРК отчиталось о промежуточных итогах расследований, передает МИА «Казинформ».

    Сообщается, что в рамках проверки Генпрокуратуры Агентством установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 44 субъектов рынка.

    Также в настоящее время, на основании представлений органов прокуратуры, территориальными антимонопольными департаментами по Акмолинской, Кызылординской и Костанайской областям и Шымкенту возбуждены административные дела в отношении 32 субъектов рынка, материалы направлены в суд.

    Территориальные антимонопольные департаменты по Северо-Казахстанской области и Нур-Султану передали материалы по семи субъектам рынка в Департамент экономических расследований для рассмотрения на признаки уголовного правонарушения.

    По двум субъектам рынка в Атырауской области в ближайшее время будут возбуждены административные дела.

    Помимо этого, в случае поступления от органов прокуратуры актов надзора, будут возбуждены административные дела по другим расследованиям.

    По остальным субъектам рынка работа по установлению признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции продолжается.

    Автор:

    Генпрокуратура Экономика АЗРК
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