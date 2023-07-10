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    О каких проблемах рассказали сенатору жители СКО

    10 Июля 2023, 21:14

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в течение недели работает депутат Сената Парламента РК Асем Рахметова. Она выезжает в сельские населенные пункты, посещает соцобъекты и встречается с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сенатор подробно рассказывает о поездках на своей странице в социальной сети. Первый выезд был в Есильский район. Здесь А.Рахметова посетила лечебный корпус больницы, где впервые за много лет проводится ремонт здания 1960-х годов постройки.

    «Во время рабочих поездок мы в первую очередь уделяем внимание жителям сел. Нам важно услышать их проблемы и злободневные вопросы. Конечно, о некоторых мы знаем, и работа в этих направлениях уже ведётся. С жителями Есильского района обсуждали актуальные вопросы, касающиеся водоснабжения, ремонта дорог. Сельчане просят решить вопрос с ремонтом автодороги республиканского значения «Петропавловск-Жезказган». По области проходит 359 км этой магистрали. Состояние ее неудовлетворительное. Ямочный ремонт сделали, но необходим средний. Вопрос требует рассмотрения на центральном уровне, будем способствовать его решению», - отметила А.Рахметова.

    Эту же проблему подняли жители района им. Г.Мусрепова. В плачевном состоянии республиканской дороги убедилась и сама сенатор во время поездки по области.

    Обсудили в районе им. Г.Мусрепова вопрос о необходимости строительства многопрофильной поликлиники. По информации А.Рахметовой, сейчас рассматривается вариант о реконструкции здания тубдиспансера и перепрофилирования его в поликлинику. Для этого требуются средства из бюджета.

    Ознакомилась сенатор с ходом реализации государственных программ в районе, темпами строительства многоквартирного дома в селе Новоишимское, водопровода в селе Ставрополка и капитального ремонта Ломоносовской школы.

    «В районе Шал акына посмотрели, как идет ремонт Кривощековской средней школы. В рамках «Дорожной карты» в учреждении предусмотрены работы на сумму более 127 миллионов тенге. Строители производят демонтажные работы, меняют двери, проемы, водостоки, кровлю, пол, обновляют внутреннюю отделку и систему отопления. Масштабный ремонт также проводится в школе им.М.Ахметбекова, расположенной в ауле Ибраево. Важно, чтобы дети, проживающие в селе, получали качественное образование, учились в чистых, светлых помещениях», - сказала А.Рахметова.

    В ауле Ибраево ремонтируют двухэтажное здание, построенное более 30 лет назад. Сенатор считает, что после ремонта важно активно задействовать объект в культурной жизни села и проведении досуга молодежи.

    «Во время приема граждан сельчане задавали вопросы, касающиеся ремонта дорог и водообеспечения. Работа в районе ведётся. Однако есть села, которые ещё не охвачены этими мерами. Мы будем держать на контроле реализацию задач, направленных на улучшение уровня жизни на селе», - подчеркнула А.Рахметова.

    10-го июля сенатор работает в Жамбылском районе. Здесь планируется посещение районной поликлиники.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сенат Общество
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