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    10:49, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    О холодных выходных предупредили казахстанцев синоптики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 20-22 февраля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Южно-Каспийский циклон, вызвавший осадки в виде дождя и снега, начнет смещаться за пределы Казахстана. В тыл ему движется антициклон, который вызовет прекращение осадков.

    Теплые дни сменятся морозными ночами, и даже в южных регионах ожидается переход положительных показателей температур в отрицательные.


    Теги:
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