10:49, 19 Февраль 2021 | GMT +6
О холодных выходных предупредили казахстанцев синоптики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 20-22 февраля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
Южно-Каспийский циклон, вызвавший осадки в виде дождя и снега, начнет смещаться за пределы Казахстана. В тыл ему движется антициклон, который вызовет прекращение осадков.
Теплые дни сменятся морозными ночами, и даже в южных регионах ожидается переход положительных показателей температур в отрицательные.