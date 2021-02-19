О холодных выходных предупредили казахстанцев синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 20-22 февраля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Южно-Каспийский циклон, вызвавший осадки в виде дождя и снега, начнет смещаться за пределы Казахстана. В тыл ему движется антициклон, который вызовет прекращение осадков.

Теплые дни сменятся морозными ночами, и даже в южных регионах ожидается переход положительных показателей температур в отрицательные.