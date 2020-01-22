О ходе следствия по крушению самолета Bek Air рассказал замгенпрокурора РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов сообщил, что по делу о крушении самолета компании «Bek Air» было допрошено около 300 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По крушению этого воздушного судна проводятся досудебные следственные мероприятия. Назначено 14 экспертиз. Опрошено около 300 человек. Только после завершения следствия будет ясна полная картина – как все это произошло, кто виноват, какие были недостатки», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.