О ходе сельхозработ в Казахстане рассказал Айдарбек Сапаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе сельскохозяйственных работ рассказал на брифинге первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году сельскохозяйственными посевами будут заняты 22,8 млн га. При формировании структуры посевных площадей акиматам было рекомендовано акцентировать внимание на расширении площадей социально значимых культур, в том числе, картофеля, гречихи, сахарной свёклы, масличных и кормовых культур. В текущем году весенне-полевые работы проводятся в штатном режиме, в оптимальные сроки. Аграриями своевременно проведены такие важные технологические операции, как закрытие влаги, предпосевная обработка и весенняя вспашка. В настоящее время весенне-полевые работы ведутся во всех регионах республики. Необходимо отметить, что темпы проведения посевной кампании опережают прошлогодние. На сегодняшний день засеяно 16,7 млн га или 88,5% от общей посевной площади, что больше на 1,5 млн га аналогичной даты прошлого года – 14,8 млн га или 79%.

В том числе: зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 13,1 млн га или 87,2%, масличными – 2,7 млн га (93,6%), другими культурами - 1 млн га, 92%», – сказал А.Сапарбаев.

По его словам, основные зерносеющие области к массовому севу приступили с середины мая, при этом в Актюбинской, Мангистауской и Жамбылской областях посевные работы уже завершены, а в Алматинской, Туркестанской и Кызылординской областях на стадии завершения. Сельхозтоваропроизводители были полностью обеспечены семенным материалом. Практически весь объем семян, поступивших на проверку, являются кондиционным. Важным фактором в повышении урожайности является применение удобрений в достаточном количестве. Договоров на отгрузку заключено на 500 тысяч тонн минеральных удобрений. Аграриям доставлено около 400 тысяч тонн, что на 40 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Вице-министр отметил, что были проблемы с отгрузкой отечественной аммиачной селитры в южные регионы. Но сейчас вопрос решен, с начала мая ведется ежедневная отгрузка на юг, весь произведенный объем реализуется только на внутренний рынок. Фермерам рекомендовано заранее с осени заключать контракты с отечественными заводами для приобретения удешевленных удобрений. Также, учитывая многочисленные просьбы, и в целях недопущения снижения объемов применения удобрений, до 2023 года приостановлено действие требования по предоставлению агрохимических картограмм. При этом требование по обязательному проведению агрохимобследования почв будет предусмотрено в рамках Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее сообщалось, что казахстанские фермеры купили сельхозтехнику на 140 миллиардов тенге.