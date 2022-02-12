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    О ходе расследования уголовных дел по массовым беспорядкам в Алматы сообщила Генпрокуратура РК

    12 Февраля 2022, 18:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Межведомственной следственно-оперативной группой прокуратуры г. Алматы расследуется уголовное дело по факту массовых беспорядков, в ходе которых совершались нападения на сотрудников полиции, специальных и военных подразделений, а также на административные здания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

    Досудебным расследованием установлены четверо жителей города Алматы, активно участвовавшие в массовых беспорядках, в том числе один несовершеннолетний.

    Эти лица 05.01.2022 г., вместе с другими преступниками, передвигаясь по городу на автомашине марки «Lexus gs300» совершили ограбление оружейного магазина «Анна».

    Похищенное оружие на этой же автомашине доставили на Площадь Республики и раздали участникам беспорядков (видео прилагается).

    Кроме того, установлены и задержаны пять жителей Алматы и Алматинской области, которые 5 января передвигаясь по улицам Алматы на автомашине марки «Газель» раздавали заранее ими же изготовленные металлические прутья проходящим мимо участникам беспорядков (видео прилагается).

    В последующем во избежание уголовной ответственности вышеуказанные преступники приняли меры по видоизменению автомашины путем перепокраски некоторых наружных деталей.

    Судом в отношении восьмерых задержанных санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.

    Несовершеннолетнее лицо отпущено под личное поручительство родителей.

    На сегодняшний день, следствие продолжается, устанавливается их причастность к совершению других преступлений в ходе массовых беспорядков.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Генпрокуратура Безопасность ЧП-2022 Алматинская трагедия
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