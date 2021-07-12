О граде и грозе в горах Алматинской области предупредили казахстанцев

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупредили казахстанцев о граде и грозе, которые ожидаются в горах региона 12 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«На основании штормовых предупреждении РГП «Казгидромет» от 11 июля, 12 июля в горах Илийского Алатау и Жетысуского Алатау, а также в горных районах Алматинской области ожидается кратковременный дождь, местами гроза, град, ветер юго-западный, порывы ветра при грозе до 15-20 м/с», - говорится в сообщении ДЧС региона.

ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

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Напомним, в девяти регионах Казахстана и в городе Нур-Султан объявлено штормовое предупреждение 12 июля из-за грозы и сильного ветра.