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    О готовности увеличить экспорт в Россию заявил Касым-Жомарт Токаев

    14 Октября 2022, 16:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности увеличения экспорта в Российскую Федерацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время с развитием наших производств мы можем на взаимовыгодной основе заместить друг другу многие виды зарубежной продукции. Анализ экспортных и импортных операций говорит о широких возможностях в этом направлении», - сказал Касым-Жомарт Токаев на проходящем сегодня в Астане саммите «Центральная Азия - Россия».

    Президент привел примеры.

    «Например, Казахстан готов нарастить экспорт в центральноазиатские страны на 1 млрд долларов. Мы также можем увеличить на более чем 1 млрд долларов поставки казахстанской продукции в Российскую Федерацию. Уверен, подобные ресурсы имеются и у других государств региона», - заключил Глава государства.

    Ранее Президент РК предложил разработать новую модель экономического сотрудничества стран Центральной Азии и РФ.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Центральная Азия Президент Казахстана Экономика Россия
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