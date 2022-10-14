О готовности увеличить экспорт в Россию заявил Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности увеличения экспорта в Российскую Федерацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время с развитием наших производств мы можем на взаимовыгодной основе заместить друг другу многие виды зарубежной продукции. Анализ экспортных и импортных операций говорит о широких возможностях в этом направлении», - сказал Касым-Жомарт Токаев на проходящем сегодня в Астане саммите «Центральная Азия - Россия».

Президент привел примеры.

«Например, Казахстан готов нарастить экспорт в центральноазиатские страны на 1 млрд долларов. Мы также можем увеличить на более чем 1 млрд долларов поставки казахстанской продукции в Российскую Федерацию. Уверен, подобные ресурсы имеются и у других государств региона», - заключил Глава государства.

Ранее Президент РК предложил разработать новую модель экономического сотрудничества стран Центральной Азии и РФ.



