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    О готовности к предстоящему паводковому периоду рассказали в МЧС

    2 Марта 2021, 14:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал о готовности к предстоящему паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно прогнозу РГП «Казгидромет» объемы снегозапасов превышают норму на 54% в бассейне реки Шагалалы в Акмолинской области, на 50% в бассейне реки Есил в Северо-Казахстанской области, на 39% в бассейне реки Илек в Актюбинской области», - сообщил министр по чрезвычайными ситуациям Юрий Ильин на пресс-конференции в СЦК.

    По данным МЧС, показатели осеннего увлажнения почвы больше нормы в бассейнах рек Есил в Акмолинской и Северо-Казахстанской области, реки Тогызак в Костанайской области, реки Нура в Карагандинской области.

    Глубина промерзания почвы больше прошлогодних показателей в среднем на 9-71 см в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Актюбинской областях. Процесс снегонакопления продолжается.

    «На данное время проводится мониторинг с подразделениями Комитета водных ресурсов по наполняемости водохранилищ. Водохранилища работают в штатном режиме. Мы постепенно будем переводить при интенсивном снеготаянии на транзитный режим работы, что позволит аккумулировать приходящую воду и беспрепятственно пропускать в весенне-паводковый период», - отметил министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Казгидромет Паводок Погода МЧС
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