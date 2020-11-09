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О гололеде и метели предупредили жителей столицы и Акмолинской области
9 Ноября 2020 09:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».
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По информации РГП «Казгидромет», 09-11 ноября в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, сутки 09, днем 11 ноября порывы 23-28 м/с.
В городе Нур-Султане 09-11 ноября ожидаются гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с. 10-11 ноября ожидается низовая метель.
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