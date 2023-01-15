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    О гибели всех находившихся на борту разбившегося в Непале самолета заявили в Yeti Airlines

    15 Января 2023, 19:01

    НЬЮ-ДЕЛИ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Все 72 человека, находившиеся на борту самолета авиакомпании Yeti Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье, погибли. Об этом сообщил ТАСС представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа, передает МИА «Казинформ».

    «Все погибли – 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все находившиеся на борту мертвы», - сказал он.

    Шерпа не подтвердил информацию о выживших в результате крушения.

    «Это неправда», - ответил он на вопрос о том, есть ли выжившие в авиакатастрофе.

    Он добавил, что опознание тел погибших начнется 16 января.

    Власти Непала приостановили поисково-спасательную операцию на месте катастрофы авиалайнера компании Yeti Airlines и продолжат ее 16 января, сообщает газета Hindustan Times. По этой информации, идет поиск останков еще четырех человек. Пока обнаружены останки 68 человек.

    Ранее сообщалось, что в Непале разбился самолет, на борту которого находились 72 человека.
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