О фактах поставки более дорогого газа из РФ вместо отечественного сообщили в АЗРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рынок товарного газа на 95% представлен АО «QazaqGaz» с монопольным правом на преимущественное приобретение газа. Об этом заявил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить положительный баланс рынка. Объемы производства товарного газа в 2021 году – 25 млрд.м3 превышают объемы потребления – 18 млрд м3. На экспорт направлено 7 млрд.м3 газа», - сообщил Рустам Ахметов.

Было отмечено, что за счет доходов от экспорта субсидируются внутренние цены на газ. По данным Национального оператора, убытки за прошлый год составили от разницы заявленной цены и утверждённой составили 160 млрд тенге, которые покрываются за счет экспорта.

Вместе с тем, с 2020 года экспорт товарного газа сокращается в среднем на 30% за счет роста внутреннего потребления. По данным Министерства энергетики, к 2025 году объем потребления товарного газа увеличится до 27 млрд. м3, а дефицит газа составит 1,6 млрд м3.

«Таким образом, с 2025 года в связи с сокращением экспорта у нас не будет возможности субсидировать внутренние цены на товарный газ. На рынке действует государственное регулирование цен всех этапов реализации - покупка газа у недропользователя, оптовая и розничная реализация, транспортировка газа. Механизм реализации преимущественного права не урегулирован, отсутствуют основания отказа АО «QazaqGaz» в реализации своего права. Также не совершенна система формирования цен на внутреннем рынке, где «разбег» цен, утвержденных отраслевым регулятором, достигает 16-кратного значения, или от 600 до 10 тысяч тенге за тыс. м3. Не детализирована процедура формирования состава поставок на внутренний рынок. На практике это привело к фактам использования на внутреннем рынке более дорогого объема импортированного газа из России (от 30-40 тысяч тенге за м3), тогда как имелась возможность поставки газа по цене 5-10 тысяч м3 от казахстанских недропользователей», - пояснил Рустам Ахметов.

Таким образом, как отметил представитель АЗРК, деятельность национального оператора в части формирования квот, цен и состава поставок газа на внутренний рынок не прозрачны.