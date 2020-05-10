О его подвигах говорили на фронте: каким был известный журналист и фронтовик Касым Шарипов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Имя фронтовика Касыма Шарипова стоит в особом ряду в истории отечественной и фронтовой журналистики. Он ранее был председателем КазТАГ (МИА «Казинформ», которое отмечает в этом году 100-летний юбилей). Наш корреспондент в честь этого события и 75-летия ВОВ расскажет о мальчике из далекого казахского аула, который стал военным журналистом и воевал за Родину.

В этом году МИА «Казинформ» исполняется 100 лет. До этого информагенство существовало под названиями Оренбургско-Тургайское отделение РОСТА, КазРОСТ, КазТАГ, КазААГи. Здесь всегда работали лучшие в своем деле специалисты. Одним из них был Шарипов Касым Шарипович.

Он был редактором фронтовых казахских газет, в том числе знаменитой Панфиловской дивизионной газеты «Отан үшін» («За Родину»), дважды возглавлял республиканскую газету «Социалистік Қазақстан» (ныне «Егемен Қазақстан»), был первым председателем правления Союза журналистов Казахстана и одним из руководителей и организаторов Союза журналистов СССР, с января 1961 по 1974 года секретарем ЦК КП Казахстан Д. Кунаева был директором КазТАГ при Совете министров Казахской СССР (ныне - «Казинформ»).

Касым Шарипов родился в декабре 1912 года в ауле Сексембай Кзыл-Ординской области КазССР. Родители занимались крестьянством - скотоводством. Потерял в раннем детстве сначала отца, а потом, в одиннадцать лет, и мать. Воспитывался в детском доме с 1924 по 1929 годы. Учился в подготовительном отделении Института народного образования в Оренбурге, а затем на литературно-сценарном факультете при Государственном институте кинематографии в Москве. Высшее образование получил после войны в историко-филологическом факультете КазГУ в Алма-Ате (ныне КазНУ имени Аль-Фараби). В 1953 году сдал кандидатский минимум.

Трудовую деятельность начал в 1927 году в качестве секретаря редакции комсомольской газеты «Лениншил жас». Работал в Алма-Ате редактором Партиздата (1934-1935), научным сотрудником-переводчиком, затем зав.сектором Института истории партии при ЦК КП Казахстана (1935-1941).

«Когда началась война, он уже на следующий день явился с заявлением о добровольной отправке на фронт. В те дни генерал-майор Иван Васильевич Панфилов формировал в Алма-Ате 316-ю стрелковую дивизию. Касым Шарипович был направлен в 1075-й стрелковый полк этой дивизии. Он стал политруком 8-й роты полка, о подвигах которой заговорили на фронте. Впоследствии об этом Касым Шарипов рассказал в своих книгах «Братья по оружию», «Подмосковная битва», «Біз панфиловшылармыз («Мы – панфиловцы»), - сообщила сноха Касыма Шарипова Надия Шарипова.

Боевой путь Касыма Шариповича – Западный, Калининский, Прибалтийский, Ленинградский фронты, где он служил сначала политруком 8-й роты, комиссаром 3-го батальона гвардейской Панфиловской дивизии, военным корреспондентом, редактором ряда газет «Вперед», «За Родину» («Отан үшін»), «Суворовец». Во время одного из боев он был тяжело ранен, подлечившись, вновь вернулся на фронт редактором газеты «Отан үшін», в составе которой он, гвардии майор Шарипов, и встретил День Победы.

«Военный журналист ­– это значит ­всегда быть в гуще событий, на передовой, на арене боевых действий. Нелегкому труду военных журналистов, фронтовой печати посвящена книга президента Академии журналистики Казахстана Сагымбая Козыбаева «Опаленная войной» (Казахская фронтовая печать). Создание газеты в военных условиях - тяжелый труд», - отметила Надия Шарипова.

О создании газеты в военных условиях Касым Шарипов рассказал в своей книге, будучи редактором красноармейской газеты «Вперед».

«Большая тяжеловесная машина-трехтонка, на которой аккуратно устроен типографский станок. Где только не бывала эта машина. В землянке, что рядом с типографской машиной, при свете коптилки «аппарат» редакции, состоящий из трех человек, готовит очередной номер. С самого начала необходимо определить, какой материал пойдет на русском языке, какой - на казахском. На нашей маленькой «американке» можно печатать одновременно только одну полосу. Сотрудники редакции - старший лейтенант Д. Косанов и старший лейтенант Ж. Жумаканов - только что вернулись с передовой. Они беседовали с бойцами, собирали материалы… Писать надо не только коротко, ясно, доступным бойцу языком, но и быстро. Тут же начинается прием радиосообщений и сразу же перевод-диктовка. И вот материал готов. Однако это еще не все. Получено экстренное сообщение: наши подразделения вступили в бой, перешли в наступление. Эта радостная весть вносит существенные корректировки в работу над очередным номером. Мы быстро перестраиваемся. Надо отразить события текущего дня. Рассветает, началось новое боевое утро. Приходят лихие почтальоны и торопливо уходят с пачками газет. Газета дойдет до бойца. Он узнает, что его друзья отлично воюют. Боец знает: надо быть таким, как они», - пишет Касым Шарипов.

Верной спутницей жизни, хранительницей домашнего очага была Зура Абишевна. До войны она, юрист по образованию, работала помощником областного прокурора в Алма-Аты. Когда началась война, она осталась с пятью детьми в возрасте от 1 до 7 лет, которых вырастила, и встретила своего супруга после окончания войны. После войны в 1947 году родился шестой ребенок - сын. Вместе они прожили 50 лет. Каждый из шести их детей выбрали свою дорогу в жизни - журналисты, преподаватели, экономисты, химики. Большая семья Шариповых выросла и окрепла, появились внуки, правнуки, а также праправнучка.

«Для нас, внуков, это был любимый, добрый дедушка, к которому всегда можно было прийти со своими «большими» проблемами и вопросами, получить ответ на любой вопрос, узнать удивительные вещи о его жизни и событиях. А узнать от ата можно было много. Что касается стихотворных форм, тут мы получали от ата бесценную информацию, его размышления. Мы даже пробовали сочинять сами, и он всегда серьезно подходил к нашим первым первым попыткам стихосложения, комментировал, делал поправки и с восхищением цитировал и декламировал близким и родным наши «опусы»», - вспоминает внучка Касыма Шарипова Анар Шарипова.

Она добавила, что что Касым Шарипов много писал, вся его жизнь была связана с журналистикой, книгой, словом.

«Когда он садился писать, это было целое действо, за которым мы, внуки, следили, затаив дыхание. Ата писал только перьевой ручкой, и была специальная, тщательно выверенная и виртуозная процедура заправки ручки чернилами. Ни одной капли, ни одного испачканного пальца - до последних дней жизни ата давал нам уроки аккуратности, педантичности и основательности в работе… До сих пор у меня перед глазами большая комната, залитая светом, небольшой стол, за которым работает ата, и мы на полу, лежа на животе, рисуем на его черновиках. Сколько его мыслей, рассуждений, воспоминаний прошли через наши детские руки, а мы даже не понимали, что у нас в руках было удивительное слово от ата - оригинальное, яркое, неповторимое. Остались изданные книги ата, его очерки, воспоминания, эссе, и понимание, что творческий процесс проходил перед твоими, пусть детскими, глазами, наполняет гордостью и трепетом», - делится своими воспоминаниями Анар Шарипова в книге про своего деда «Қасым Шәріпов: Қайраткер, қаламгер».

Самим Касымом Шариповичем написано много книг и очерков. В своей автобиографии он указал, что участвовал в переводе сочинений В. И. Ленина в 35 томах на казахский язык.

Надия Шарипова рассказала, что вся трудовая деятельность Касыма Шариповича была тесно связана со становлением и развитием казахстанской журналистики.

«Блестящий журналист, публицист. Автор многочисленных научно-публицистических статей и книг, посвященных вопросам литературного перевода, теории и практики журналистики, Великой Отечественной войне», - сказала она.

Касым Шарипов на протяжении 10 лет возглавлял КазТАГ. Он большое внимание уделял переводческой деятельности, так как согласно соответствующим постановлениям ЦК Компартии Казахстана, подготовкой материалов о решениях КПСС, республиканского и общесоюзного правительств, сообщений о сессиях и заседаниях Верховного Совета, текстов выступлений правительственных и партийных руководителей для национальных газет должны были заниматься только переводчики КазТАГа.

«Сотрудников КазТАГа задействовали также в синхронном переводе третьего Всесоюзного съезда колхозников, проходившего в 1969 года в Кремлевском Дворце. Ответственным за распространение информации и передачу важных официальных материалов на казахском языке на страницы республиканской, областной и районной печати, тогда был КазТАГ. Кроме того, все мировые и отечественные новости в оперативном порядке тогда распространяла именно эта организация», - сказал когда-то в своем интервью Шарипов. Его слова в книге Қасым Шәріпов: Қайраткер, қаламгер» приводила главный специалист Центрального государственного архива РК Гулжан Мырзагалиева.

Современниками Касыма Шариповича были такие выдающиеся сыновья казахского народа, как Каныш Сатпаев, Мухтар Ауэзов, Шафик Чокин, Акай Нусупбеков, Бауыржан Момышулы, Азильхан Нуршаихов, с которыми он дружил, работал, общался.

Был награжден орденами «Оте­чественной войны» I и II степени, «Знак почета», медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг», «50 лет Вооруженных сил СССР» и т.д.

Память о Касыме Шариповиче жива и по сей день: одна из улиц в алматинском микрорайоне Акбулак названа его именем. К столетию талантливого журналиста и писателя, ветерана Великой Отечественной войны была выпущена книга «Қасым Шәріпов – қайраткер, қаламгер» («Касым Шарипов – деятель, писатель»), составители которой – известный журналист Мамадияр Жакып и сноха фронтовика, профессор Надия Шарипова.



