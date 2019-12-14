О достижениях Независимости в Жамбылской области рассказал Аскар Мырзахметов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Торжественное собрание, посвященное Дню независимости Республики Казахстан, состоялось в Таразе, в центральном концертном зале «Баласагун», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Аскар Мырзахметов поздравил собравшихся с праздником, подчеркнув, что День независимости нашей страны стал данью уважения многим поколениям, которые мечтали о суверенитете страны, и этим днем нужно дорожить.

«Казахстан начал свой собственный путь и, благодаря политике Первого Президента страны - Елбасы Нурсултана Назарбаева, получил заслуженное признание мирового сообщества, - сказал глава жамбылского региона. - Каждый год в нашей стране принимают исторические решения для дальнейшего ее развития. Этот год стал еще одним большим шагом на пути к социально-экономическому и общественно-политическому развитию и нашего региона. За 28 лет Независимости наша область внесла большой вклад в достижения страны и реализацию приоритетных стратегических задач. И сегодня можно утверждать, что Жамбылская область встала на путь стабильного развития».

Отметил Аскар Мырзахметов тот факт, что в этом году промежуточный экономический рост Жамбылской области составил более пяти процентов. Объем промышленного производства вырос на 6,5 процента, а инвестиции в основной капитал увеличились на 15 процентов. При этом доля частных инвестиций увеличилась на 20 процентов.

С начала года, отметил он, введено в эксплуатацию 430 тысяч квадратных метров жилья, а по итогам года ожидается ввод в эксплуатацию 485 тысяч квадратов жилой площади. Минимальная заработная плата увеличилась в полтора раза - с 28-ми до 42 тысяч тенге. Программой «Еңбек» охвачено 36 тысяч человек, трудоустроено 27 тысяч жамбылцев. Создано 18 тысяч новых рабочих мест, из которых 11,5 тысячи – постоянные. С начала года открыто 123 социально-экономических объекта. Реконструирован ряд объектов, из которых 20 объектов образования, 65 объектов здравоохранения, 18 жилых домов, 130 спортивных площадок.

Говоря о развитии сферы образования в регионе, аким области отметил, что в этом году было открыто 15 дошкольных организаций. При этом охват детей в возрасте от трех до шести лет дошкольным воспитанием достиг ста процентов.

«Также 100 процентов составил охват сельского населения объектами первичной медицинской помощи в результате строительства в текущем году шестидесяти пяти медицинских учреждений. На улучшение благосостояния жамбылцев направлены государственные и отраслевые программы. Серьезные перспективы в повышении доходов населения открываются в рамках реализации пилотного проекта по поддержке личных подсобных хозяйств», - сказал Аскар Мырзахметов.

После награждения в честь Дня независимости торжественный вечер в центральном концертном зале «Баласагун» завершился концертом академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» имени Нургисы Тлендиева и выступлениями артистов областной филармонии имени Кенена Азербаева.