О доходах и имуществе отчитались около 36 тысяч жителей Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Всеобщее декларирование доходов и имущества, этапы его введения для граждан Казахстана – об этом в Таразе на площадке региональной службы коммуникаций сообщил руководитель управления «Контакт-центр» департамента государственных доходов по Жамбылской области Умирзак Коспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент государственных доходов по Жамбылской области сообщает, что по состоянию на 15 сентября 2022 года декларации по форме 250.00 «Об активах и обязательствах» предоставили за предыдущие периоды 37 921 граждан, а декларацию по форме 270.00 «О доходах и имуществе» предоставили за 2021 год 35 950 граждан. Отклонение составило 1 971 человек», - проинформировал спикер.

По словам руководителя ведомства, в Казахстане всеобщее декларирование определено Законом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

«С первого января 2021 года вводится в действие глава 71 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» «Всеобщее декларирование», - пояснил спикер. - На основании статьи 45-1 Закона всеобщее декларирование вводится поэтапно».

На первом этапе, с 1 января 2021 года, обязаны декларироваться лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги. Также обязаны представить декларацию о доходах и имуществе лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним, включая их супругов. Кроме того, обязаны декларироваться лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным Законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и Законами РК «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в РК», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

На втором этапе, с 1 января 2023 года, декларации предоставляют работники госучреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги. На третьем этапе, с 2024 года, руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.

Заключительным этапом в 2025 году войдут оставшиеся категории граждан, то есть практически все взрослое население страны, пояснил Умирзак Коспанов.

«Физические лица в первый год вхождения в систему всеобщего декларирования обязаны представить декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00). В последующие годы представляется декларация о доходах и имуществе (форма 270.00). Если говорить о сведениях, которые должны быть отражены в декларации, то это полученные доходы за отчетный календарный год, налоговые вычеты, факт приобретения и (или) отчуждения имущества. Декларируются деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана, также и имущество за пределами страны. Декларированию подлежат дебиторская и (или) кредиторская задолженность при наличии нотариально засвидетельствованного договора. Не отражается задолженность банкам второго уровня РК».

По словам спикера, декларация об активах и обязательствах представляется для фиксации накопленных активов и обязательств на дату вхождения в систему декларирования. Декларацию об активах и обязательствах можно представить в электронном виде через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал «электронного правительства» (egov.kz), а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat.

«В случае непредставления или несвоевременного представления декларации о доходах и имуществе в отношении физического лица предусмотрены меры административной ответственности в соответствии со статьей 272 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан», - уточнил руководитель управления «Контакт-центр» департамента государственных доходов по Жамбылской области Умирзак Коспанов.