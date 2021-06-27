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    О динамике роста цен на продукты рассказал Серик Жумангарин

    27 Июня 2021, 11:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин рассказал о существующей динамике роста цен на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В условиях быстрого роста цен применение жестких антитрастовых мер, то есть выхода на расследования, которые вместе с судебными разбирательствами занимают до 10-12 месяцев, не дало бы ожидаемых результатов. Однако в настоящее время, с июня т.г., динамика еженедельного роста цен вновь составляет 0,5-0,6% из-за плодоовощной продукции, подсолнечного масла», - написал Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос.

    Он объяснил, что в соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 170 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, к субъектам рынка применяются антиконкурентные согласованные действия, если совокупная доля субъектов рынка на соответствующем товарном рынке составляет 35 и более %.

    «При этом минимальная величина доли одного субъекта рынка на соответствующем товарном рынке должна составлять 5 и %. Эти нормы исключают применение антимонопольных мер на рынках плодоовощной продукции, где отсутствует такое доминирование участников рынков. Что касается маржинальности оптового-розничного звена, включая торговые сети и прочих посредников, то, согласно Закону «О регулировании торговой деятельности», на СЗПТ действует максимальный размер надбавки в размере 15%, контролируемый местными исполнительными органами», - заключил глава ведомства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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